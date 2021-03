Meteo Sicilia, maltempo in arrivo: diramata allerta gialla

In Sicilia, prevista una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani: di seguito, tutte le informazioni a riguardo.

In Sicilia, è compito del maltempo inaugurare questa terza settimana di marzo. La Protezione Civile regionale ha disposto una nuova allerta meteo gialla che interesserà l’intero territorio isolano nel corso delle prossime ore, fino alle 24:00 di domani.

Di fatto, secondo le ultime previsioni, la giornata di domani, martedì 16 marzo, sarà caratterizzata da piogge sparse (anche a carattere di rovescio o temporale) sui settori tirrenici centro-orientali. Al contrario, sui restanti settori, le precipitazioni saranno “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Previste, inoltre, nevicate sui rilievi della Sicilia settentrionale al di sopra dei 1000-1200 m.

Per le prossime ore, non si esclude la presenza di venti forti, di provenienza nord-occidentale, in grado di evolvere in burrasca insistente sui settori occidentali e meridionali. Infine, per quanto riguarda i mari, all’interno dell’avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, si legge che nel corso della giornata di domani risulteranno agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale. Saranno molto mossi il Tirreno meridionale e lo Ionio orientale.

Di seguito un’immagine tratta dall’ultimo avviso della Protezione Civile regionale.