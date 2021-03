Coronavirus Sicilia, quasi 2000 positivi in meno e casi in calo: il bollettino

Coronavirus, Sicilia che resiste alla terza ondata di Covid con numeri stabili. Raggiunti in Italia i 24mila casi giornalieri. Il bollettino di oggi.

La situazione Coronavirus in Sicilia continua a mantenersi stabile, con dati in calo rispetto a ieri. Ma è un caso sempre più isolato. La regione registra 519 casi nelle ultime 24 ore (41 in meno di ieri) con 23.161 tamponi processati (circa 3mila in meno nelle ultime 24 ore). Tuttavia, nel resto d’Italia i casi sono ancora in aumento: 24.036 nelle ultime 24 ore. Numeri che prefigurano la terza ondata, con l’indice Rt che supera di nuovo la soglia d’allerta e 9 regioni che superano i 1000 casi registrati. Lombardia, Emilia-Romagna e Campania le più colpite.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

In Sicilia continuano ancora a diminuire gli attuali positivi, scesi di 1.867 unità rispetto a ieri. Il bollettino parla di 22.678 individui ancora positivi, ma anche i ricoveri sono in calo e la situazione negli ospedali sta migliorando. La Sicilia registra 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (stabile rispetto a ieri), con 670 ricoverati con sintomi e 120 ricoverati in terapia intensiva.

Numerosi, anche oggi, i contagiati negativizzati o dimessi. Il totale è a oggi di 128.329 unità, dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i decessi, il totale sale a 4.213, con 12 vittime in più registrate rispetto all’ultimo bollettino.

Coronavirus a Catania e nelle altre province

La maggior parte dei casi si registra, ancora una volta, tra le province più popolate. A Palermo il bollettino è di 221 contagiati in più rispetto a ieri. I casi di Coronavirus a Catania e provincia, invece, sono aumentati di 128 unità. Di seguito le altre province: