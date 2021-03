News concorsi scuola: ultime sull’ordinario e l’abilitante

News concorsi scuola: si attende lo svolgimento del concorso ordinario scuola e dello straordinario abilitante. Di seguito tutte le novità in merito.

News concorsi scuola: il concorso straordinario scuola si è finalmente concluso. Dopo un’interruzione dovuta al peggioramento della situazione epidemiologica, le prove si sono concluse. Restano, tuttavia, le prove suppletive ancora da svolgersi. Si tratta, nello specifico, di quelle prove dedicate a coloro che, durante il regolare svolgimento del concorso, erano positivi al Covid e non hanno potuto prendere parte alla selezione. Solo quando le suppletive saranno completate, lo straordinario potrà diversi veramente chiuso. Nel frattempo, gli insegnanti attendono la correzione delle prove e i risultati del proprio test.

Ma cosa ne è di tutti gli altri concorsi che gli aspiranti insegnanti attendono di svolgere? Sono numerosissimi, infatti, insegnanti e laureati che attendono notizie sul concorso ordinario scuola e sullo straordinario abilitante. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le ultime notizie su questi concorsi scuola.

News concorsi scuola: lo straordinario abilitante

Dovrebbe tenersi entro quest’anno una procedura straordinaria finalizzata al conseguimento dell’abilitazione per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. Si attendono ancora notizie sulle date, ma quel che è certo è che la procedura di selezione prevede una sola prova computer based composta da 60 quesiti a risposta chiusa e con quattro opzioni di risposta.

Gli argomenti su cui i candidati sono chiamati a rispondere sono: competenze disciplinari relative alla classe di concorso (40 quesiti) e competenze didattico/metodologiche (20 quesiti). A seguito della prova si procederà alla compilazione di elenchi non graduati, distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i soggetti che hanno conseguito un punteggio minimo di 42 punti su 60.

Concorso ordinario scuola

Tra i concorsi a cattedra più attesi c’è sicuramente quello che riguarda i neolaureati e i docenti con meno di tre annualità di servizio. Anche in questo caso, non c’è nessuna novità per quel che riguarda le date. Si pensa che la preselettiva potrebbe svolgersi questa estate, ma sono già stati pubblicati gli elenchi dei candidati e le classi di concorso e le regioni per le quali si dovrà svolgere la preselettiva.