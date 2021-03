Saremo 2021, La Rappresentante di Lista: il testo della canzone “Amare”

Amami è il brano scelto dalla band siciliana La Rappresentante di Lista per calcare il palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2021. Il duo ha esordito nel 2011 e dopo la pubblicazione di diversi album è entrato a far parte dei big della kermesse sanremese.

Hanno debuttato ieri a Sanremo 2021 la band siciliana La Rappresentate di Lista con la canzone “Amare”. Il duo è composto da Veronica Lucchesi e Dario Magiaracina, che hanno iniziato il loro percorso nel 2011, nel corso delle prove teatrali dello spettacolo intitolato “Educazione Fisica”.

Sanremo 2021: il testo della canzone Amare

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male.

Video della canzone de La Rappresentante di Lista

Rappresentante di Lista: chi è la band siciliana

Dopo gli anni teatrali, la band siciliana si è musicalmente evoluta fino ad arrivare a calcare il palco più prestigioso della musica italiana. Interessante anche la storia del nome scelto dal duo. Veronica Lucchesi, nel 2011 aveva ricoperto il ruolo di rappresentante di lista in un partito politico. In quell’occasione la ragazza era ferma nella protesta portata avanti a causa dell’impossibilità di far votare i fuorisede al referendum abrogativo sul programma elettronucleare italiano. Da qui il nome scelto dalla band.

Dopo tre anni, Veronica e Dario, hanno pubblicato nel 2014 il loro primo album: (per la) Via di Casa, a cui è seguito l’anno dopo Bu Bu Sad. Dopo questa fortunata pubblicazione il duo ha avviato diverse collaborazioni e nel 2018 ha pubblicato il terzo album: Go Go Diva. Paolo Sorrentino sceglie un brano di questo album, “Questo corpo”, per la colonna sonora di “The New Pope”.

A quel punto calcheranno per la prima volta il palco dell’Ariston con Dimartino e Colapesce, con cui collaborarono nel 2019, pubblicando il singolo “Ci diamo un bacio”, prima del loro debutto come big della musica quest’anno.