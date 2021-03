Tumore al seno, a Catania consulti gratuiti per le donne: come prenotare

Ospedale Cannizzaro: a Catania visite gratuite per prevenire e informare sul tumore al seno. Le visite si terranno per la Festa della Donna: le info per prenotare.

Importante attività di prevenzione promossa dall’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. In occasione della Giornata internazionale della donna, lunedì 8 marzo, la Senologia dell’ospedale offrirà consulti gratuiti volti alla prevenzione a all’informazione sul tumore al seno.

Le donne interessate dovranno prenotarsi al numero telefonico 095 7264261, attivo dalle 8.30 alle 12.30 fino a sabato.

I consulti saranno eseguiti, negli ambulatori al piano terra dell’edificio F3, dagli specialisti dell’UOC di Senologia, centro di riferimento e struttura capofila con funzioni di coordinamento e raccordo della rete regionale delle breast unit.