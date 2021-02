Sicilia Outlet Village: negozi, orari e come raggiungerlo

Sicilia Outlet Village: tutte le informazioni sul sicily outlet village più visite, con dettagli su negozi, orari e indicazioni su come raggiungerlo.

Alcuni lo visitano costantemente, altri sognano di farlo: stiamo parlando del Sicily outlet village. Si tratta di un ampio centro commerciale all’aperto che conta numerosissimi negozi outlet di abiti firmati e calzature. Non mancano, poi, i locali dove magiare qualcosa tra un acquisto e l’altro. Di seguito tutte le informazioni utili su uno dei luoghi più amato dai siciliani, e non solo.

Sicilia Outlet Village Orari

Da mesi, a causa della corrente emergenza sanitaria, i centri commerciali sono costretti a modificare continuamente i propri orari. Secondo quanto indicato all’interno del sito del Sicilia Outlet Village sulla base delle ultime disposizioni normative, a partire da lunedì 15 febbraio, il centro commerciale sarà aperto nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

Sabato, domenica, prefestivi e festivi, al contrario, resterà chiuso.

Per quanto riguarda i locali dove consumare cibo e bevande:

attivo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con servizio di ristorazione;

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 con modalità da asporto;

Sabato, domenica, prefestivi e festivi anche questi resteranno chiusi.

Sicilia Outlet Village Negozi

Cosa è possibile acquistare all’interno del centro commerciale di Agira? Si va dalle calzature all’abbigliamento, senza dimenticare gli accessori ed i prodotti per la cura della persona.

Tra i negozi di abbigliamento dell’outlet Sicilia, citiamo:

Abercrombie & Fitch;

Calvin Klein Jeans;

Gas;

Desigual;

Napapijiri;

Dolce & Gabbana;

Fiorella Rubino;

Guess;

Polo Ralph Lauren;

Le donne, in particolare, non potranno fare a meno di visitare Gucci, Hogan, Levi’s, Pollini, Pinko e Prada. Non mancano nemmeno i punti vendita Kiko, Pompea, Vans e Lovable.

Come raggiungere Sicilia Outlet Village

Gli amanti dello shopping e dei saldi dovranno sapere che il centro commerciale si trova lungo l’autostrada Autostrada A19 Palermo-Catania (uscita Dittaino – Outlet) a soli: