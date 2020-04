Offerte lavoro Catania: le posizioni disponibili

Le offerte di lavoro a Catania non mancano anche se il mondo intero sta combattendo con l'emergenza sanitaria Coronavirus: ecco le figure ricercate.

Offerte lavoro Catania – Il lockdown in corso in tutto il territorio italiano e in gran parte del mondo non ha rallentato la ricerca di nuovo personale da parte di molte aziende operanti nell’area di Catania e provincia. Con una rapida ricerca online, sono infatti diverse le opportunità lavorative per tutti coloro i quali sono interessati ad iniziare una nuova carriera anche se in piena emergenza Coronavirus.

E, anche considerando l’ormai imminente inizio della “fase 2” di contenimento del contagio da Covid-19, le offerte di lavoro sembrano essere persino maggiori rispetto a prima. Ecco alcune delle possibilità lavorative attualmente attive nel territorio di Catania.

Offerte lavoro Catania: Foot Locker

La nota azienda di sneakers e indumenti sportivi è alla ricerca di personale da inquadrare nel ruolo di addetto/a alle vendite nel punto vendita attivo a Catania. In particolare, si ricercano delle unità che abbiano la capacità di stimolare i clienti all’acquisto, rendendoli inoltre soddisfatti dal prodotto; capacità comunicative per l’interazione con la clientela; un’unità che sia aggiornata sulle tendenze in corso e future. Inoltre, si richiedono da 0 a 3 anni di esperienza nella vendita al dettaglio e disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.

Impianti Fotovoltaici

L’azienda MGA Impianti Sanfilippo è alla ricerca di un installatore esperto di impianti fotovoltaici. Il gruppo è noto nel settore delle energie rinnovabili e ricerca personale con comprovata esperienza nell’installazione dei suddetti impianti energetici. Nell’inoltrare la domanda, è richiesto l’invio del curriculum del candidato.

Offerte lavoro Catania: Informatori Scientifici

L’azienda CCNL è alla ricerca di informatori scientifici in diverse aree geografiche in tutta Italia, tra le quali risulta anche la città di Catania. Si offre contratto full time a candidati ambosessi, di ogni nazionalità ed età, ma nel rispetto delle direttive vigenti sui limiti anagrafici.

Addetto alle vendite

Adecco Italia S.p.A. ricerca personale per il ruolo di addetto alle vendite per un’importante azienda nel settore di complementi d’arredo a Catania. I requisiti sono i seguenti: diploma e/o laurea, esperienza pregressa nella vendita assistita, competenza nell’uso di strumenti informatici e automunito/a. Requisito preferenziale è la conoscenza di software CAD di progettazione. Si richiedono inoltre ottime capacità comunicative e relazionali, propensione al problem solving e al lavoro di squadra.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato per 20 ore settimanali da attuare su turni. La disponibilità oraria è part time indifferente.

Skechers

L’azienda produttrice di scarpe è alla ricerca di una figura da inquadrare nel ruolo di Supervisor nel punto vendita del Sicilia Outlet Village. Il ruolo prevede la guida, formazione, gestione di spedizioni, problem solving e tante altre responsabilità all’interno del negozio. Si tratta di un vero leader e manager che si occupa di supervisionare ogni angolo del punto vendita e il corretto svolgimento del lavoro al suo interno.

A tal proposito si ricerca un’unità disposta a lavorare duro e in modo efficace, con spiccate capacità organizzative, di gestione e comunicative. Si preferisce una figura con precedente esperienza, che possa essergli utile nello svolgimento dell’impiego.