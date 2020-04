Coronavirus, i dati in Sicilia: l’aggiornamento della Regione

L'andamento del Coronavirus in Sicilia aggiornato a oggi, sabato 25 aprile: i dati forniti dalla Regione. Aggiornamenti delle nostre infogratiche ogni 24 ore, in simultanea con i dati ufficiali pubblicati dalla Regione siciliana e dal Dipartimento di Protezione Civile.

In linea con gli ultimi dati nazionali, l’andamento del Coronavirus in Sicilia da qualche giorno in questa parte ha fatto registrare una stabilizzazione dei contagi. La Regione Siciliana nella giornata di ieri ha comunicato un aumento dei casi pari a 55 nuovi positivi, per un totale complessivo che alla data del 24 aprile era pari a 2981 contagiati, tenendo conto dei guariti e dei decessi.

Questi i dati relativi a oggi, sabato 25 aprile, comunicati dalla Regione.