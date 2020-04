Corcorso ordinario scuola secondaria: bando pubblicato in Gazzetta

Corcorso ordinario scuola secondaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A disposizione 25mila posti. I termini di presentazione delle domande e tutte le informazioni utili per l'accesso.

Nella giornata di ieri, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, le disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Si tratta dell’attesissimo concorso ordinario per insegnare nelle scuole medie e superiori.

Il bando per Docenti serve per l’immissione in ruolo di 25.000 insegnanti mediante assunzioni a tempo indeterminato. La procedura concorsuale è indetta su base regionale e il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

Requisiti

Sono ammessi al concorso ordinario secondaria per i posti comuni i candidati, anche di ruolo, in possesso di uno dei seguenti titoli:

titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

il possesso congiunto di:

il possesso congiunto di: laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

È necessario garantire comunque il possesso di almeno 6 crediti in almeno 3 dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i posti di sostegno si richiede, inoltre, il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado (primo o secondo) o titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Tabelle titoli

Ecco le tabelle relative ai titoli valutabili per il concorso per titoli ed esami per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, e alla corrispondenza dei titoli di abilitazione, contenute negli allegati C e D del decreto Ministeriale n.201 del 20 Aprile 2020:

– TABELLA TITOLI – Allegato C

– TABELLA ABILITAZIONI CORRISPONDENTI – Allegato D

Prove d’esame

Il bando di concorso ordinario per la scuola secondaria prevede l’espletamento di una selezione per titoli ed esami. Le prove sono distinte per i posti comuni e di sostegno, ad eccezione di quella preselettiva eventualmente predisposta.

I candidati dovranno superare le seguenti prove:

– eventuale preselezione, mediante la somministrazione di un test su computer volto all’accertamento di capacità logiche e di comprensione del testo, e della conoscenza della normativa scolastica e della lingua almeno ad un livello corrispondente al B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);

per i posti comuni

prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso, articolata in quesiti, da 1 a 3, per verificare conoscenze e competenze dei candidati sulle discipline relative alla classe di concorso;

seconda prova scritta, composta da 2 domande a risposta aperta, di cui la prima volta ad accertare le competenze e conoscenze antropo-psico-pedagogiche, e la seconda quelle didattico-metodologiche relative alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso;

prova orale, per valutare la padronanza delle discipline e la capacità di progettazione didattica efficace. Per le classi di concorso per le quali è prevista la prova pratica, la stessa si svolge nell’ambito della prova orale;

per i posti di sostegno

prova scritta, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, composta da 2 quesiti aperti inerenti le metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità;

prova orale, per valutare le competenze relative alle attività di sostegno all’alunno disabile volte a definire ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC, e verificare la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER.

Mettiamo a vostra disposizione l’ allegato A con il programma completo relativo al concorso scuola 2020 ordinario per Docenti di secondaria.

Criteri di valutazione della prova orale

Come sarà valutata la prova orale? Ecco gli allegati al decreto MIUR relativi al bando ordinario per Insegnanti, con tutte le indicazioni sulle modalità di valutazione e sull’assegnazione dei punteggi:

B1-Criteri-orale-posto-comune

B2-Criteri-orale-posto-comune-Lingua-inglese

B3-Criteri-orale-posto-sostegno

B4-Criteri-prova-pratica

Come presentare domanda e scadenza

Le domande di partecipazione devono essere presentate in via telematica, attraverso il portale web per le Istanze online del MIUR, dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 ed entro le ore 23.59 del 31 Luglio 2020.

Per utilizzare il servizio occorre essere registrati sulla piattaforma POLIS – Presentazione On Line delle IStanze o possedere una idenità SPID, ed essere abilitati.

È possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso scuola per Docenti in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per i posti sul sostegno, distinti tra primo e secondo grado.

Ciascun candidato può concorrere a più procedure concorsuali (posti comuni nella scuola di secondaria di primo grado, posti comuni nella scuola di secondaria di secondo grado, posti sul sostegno nella scuola di secondaria di primo grado, posti sul sostegno nella scuola di secondaria di secondo grado) presentando un’unica istanza, con l’indicazione dei concorsi per Docenti a cui intende partecipare.