Meteo Sicilia, primavera in anticipo: le temperature toccano i 20°

Meteo Sicilia: si alzano le temperature al Sud, dove ci si aspetta un nuovo weekend primaverile. Ecco le previsioni meteo nel dettaglio.

Nei prossimi giorni arriverà l’anticiclone che coprirà tutto lo Stivale. In particolar modo, l’alta pressione tenderà ad allargarsi soprattutto nell’area del Mediterraneo. Dalla giornata di oggi, infatti, le temperature sono in lieve rialzo un po’ ovunque: come riportato da ilmeteo.it, tra Nord e Centro rimarranno ancora nelle prime ore del mattino nubi basse e nebbie sparse, che tenderanno ad allentarsi durante la giornata. A Sud invece, si prospetta un tempo soleggiato.

Da mercoledì 24 fino a venerdì 26 l’alta pressione continuerà a diffondersi più velocemente e ciò comporterà il vero rialzo delle temperature. Tra la Pianura Padana e il Lazio, infatti, le nubi tenderanno a scomparire quasi del tutto. In Sicilia splenderà il sole anche nelle zone dell’entroterra, come Enna. In molte città siciliane le massime si avvicineranno ai 20°. Le temperature minime, invece, resteranno quelle tipiche stagionali e si manterranno ancora basse: a Caltanissetta, Ragusa e Siracusa si manterranno sui 3-5°.

Il bel tempo in Sicilia dovrebbe mantenersi anche durante il weekend. Nonostante il lavoro dei meteorologi, che in queste ore stanno monitorando l’andazzo dell’ondata anticiclonica e l’alta pressione, le previsioni parlano chiaro: in Sicilia il clima continuerà ad essere soleggiato. Le temperature massime resteranno invariate, le minime in alcuni casi tenderanno a calare: ad esempio nella provincia di Enna le minime potrebbero raggiungere 1°.