Coronavirus Sicilia, a Catania meno di 80 casi: il bollettino di oggi

Coronavirus, in Sicilia dati in calo e boom di guariti e dimessi dai reparti: l'Isola scende sotto i 1000 ospedalizzati. I dati regionali e per provincia.

Altri 440 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nel bollettino di oggi, venerdì 19 febbraio 2021. Un leggero decremento rispetto a ieri (480), con 23.206 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il dato siciliano è basso rispetto alla media nazionale, con 15.479 casi registrati in Italia nella giornata di oggi. Tra le regioni che certificano il maggiore aumento di casi, spicca il boom di contagi in Lombardia (3.724), seguita da Emilia-Romagna (1.821), Campania (1.616) e Piemonte (1.307).

Coronavirus in Sicilia: i dati di oggi

Il bollettino riporta oggi 11 nuovi ingressi negli ospedali. Il dato dei ricoverati è ormai stabilmente sotto le 1.000 unità, con 884 pazienti in ospedale in tutto (ieri erano 1.075). Si registra, quindi, un significativo aumento dei ricoveri, cui fa da contro-altare l’aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 150 (+5 rispetto a ieri). Il numero di guariti, dunque, sale a 112.573. Salgono, tuttavia, anche i decessi: dall’inizio della pandemia sono 3.963. A fronte dei dati odierni, il numero di attuali positivi è di 31.569.

Atteso per domani, infine, l’inizio della campagna vaccinale per gli over 80 in Sicilia. I dati dei prenotati sono incoraggianti e la regione punta a vaccinare almeno 5mila anziani al giorno.

Coronavirus: i casi a Catania e nelle altre province

I dati relativi alle province vedono un notevole decremento dei casi a Catania, dove si registrano 79 nuovi contagi, il primo numero in doppia cifra dopo diverse settimane. La provincia col maggior numero di casi è ancora Palermo, con +179 positivi nelle ultime 24 ore. Seguono i dati relativi alle altre province: