Nel 2030 più tecno-umanisti: quali sono le professioni del futuro in Italia

Il futuro sarà il frutto tra diversi mestieri e ambiti. Uno studio ha spiegato quali saranno le figure e gli ambiti più ricercati nel 2030: tecnici e umanisti ma resisteranno anche avvocati e dentisti.

Secondo il rapporto “Il futuro delle competenze in Italia”, in merito alle professioni, ci sarà una forte ibridazione tra competenze tecnologiche e competenze umanistiche. Lo studio è stato condotto da Ernst and Young, Pearson Italia e ManpowerGroup, e la Repubblica ne ha svelato in anticipo i risultati dello studio.

Le professioni in crescita

Progettisti di software.

Progettisti di applicazioni web.

Sceneggiatori.

Consiglieri dell’orientamento.

Tecnici esperti in applicazioni.

Analisti di sistemi.

Ingegneri delle telecomunicazioni.

Specialisti in reti e comunicazioni informatiche.

Specialisti in sicurezza informatica.

Ingegneri elettrotecnici e industriali.

Ingegneri biomedici.

Specialisti nella commercializzazione di tecnologie dell’informazione.

Professori in discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore.

Tecnici gestori di basi di dati.

Tecnici gestori di reti e di sitemi telematici.

Le professioni in descrescita