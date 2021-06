Lauree: quali scegliere? Le più richieste fino al 2025

Uno studio condotto da Unicamere e Anpal svela quali saranno i lavori del futuro nel quinquennio 2021/2025. Di seguito la lista dei settori con più possibilità lavorative dove sarà necessario avere una laurea.

La scelta senz’altro più importante da dover fare, dopo aver superato l’esame di Maturità, è quella del percorso di studi intraprendere in vista di un lavoro futuro. Una ricerca condotta da Unioncamere e Anpal svela quali saranno i lavori dei prossimi 5 anni.

Stando alle previsioni dello studio, nel quinquennio 2021-2025 il fabbisogno di laureati dovrebbe attestarsi intorno a 1,2 milioni di unità, ossia 228-239mila all’anno.

Nello studio viene specificato che il 62% del fabbisogno della Pubblica Amministrazione nei prossimi 5 anni “sarà rappresentato da personale in possesso di un titolo di livello universitario”.

Le lauree più richieste

Lo studio condotto da Unioncamere e Anpal ha organizzato la ricerca secondo una lista ordinata per varie aree in cui si ricercheranno più professionisti del settore in possesso di una laurea.