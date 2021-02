Etna, l’Aeroporto Fontanarossa di Catania torna operativo

L'aeroporto Fontanarossa di Catania torna operativo, dopo la chiusura temporanea di ieri dovuta all'attività dell'Etna.

Dopo la chiusura temporanea di ieri, dovuta all’emissione di cenere e lapilli dall’Etna, l’aeroporto di Catania Fontanarossa informa che è tornato pienamente operativo alle ore 9 di questa mattina. Le attività ripartiranno con l’arrivo del volo easyJet proveniente da MXP.

Le operazioni di pulizia della pista sono andate avanti per tutta la notte, con l’utilizzo di sei spazzatrici, due mezzi per supporto tecnico e dieci unità, che hanno operato incessantemente per rimuovere una enorme quantità di cenere vulcanica dalla pista, dalla via di rullaggio, dai piazzali aeromobili, e da tutta la viabilità perimetrale.