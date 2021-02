Coronavirus, in Sicilia 625 nuovi casi: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino di oggi mostrano un significativo peggioramento dei casi, quasi duplicati rispetto ai dati del lunedì malgrado un numero di tamponi solo leggermente superiore.

In Sicilia sono quasi raddoppiati i casi rispetto a ieri. Il bollettino di oggi riporta 625 contagi su 22.868 tamponi processati (ieri erano 332 con oltre 18mila test). A livello nazionale, il bollettino registra 10.386 casi. Gli incrementi maggiori si verificano in Lombardia, Campania ed Emilia-Romagna, con dati compresi tra i 1.696 e i 968 casi.

Coronavirus Sicilia: i dati nel dettaglio

Dal punto di vista ospedaliero, in Sicilia si registra un parziale miglioramento. Diminuiscono i ricoverati, 1.005 allo stato attuale (30 in meno rispetto a ieri) e gli ingressi del giorno, 5 nelle ultime 24 ore. In calo anche i dati relativi alla terapia intensiva, passati dai 165 di ieri ai 158 del bollettino di oggi. Quasi si equivalgono, invece, numero di guariti e nuovi casi, col totale dei pazienti dimessi o negativizzati che sale a 108.330. Stabile, rispetto a ieri, il numero di decessi, 22 (ieri 21). Il totale dall’inizio della pandemia è di 3.891 vittime.

Coronavirus, i dati a Catania e nelle altre province

I dati del contagio nelle province vedono il capoluogo di regione segnare il numero maggiore di casi, 292. Segue Catania, con 165 casi. Quindi, i dati del contagio relativi alle altre province: 58 a Siracusa, 38 a Messina, 36 ad Agrigento, 14 a Trapani, 12 a Caltanissetta, 7 a Ragusa e 3 a Enna.