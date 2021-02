Coronavirus Sicilia, oggi +21 nuovi decessi: l’ultimo aggiornamento

Coronavirus Sicilia: restano buoni i dati sui nuovi contagi nell'Isola. Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino giornaliero sul Covid in Italia.

Dopo l’ingresso in zona gialla, la Sicilia torna a prendere una boccata d’aria e i contagi scendono nella maggior parte dei Comuni del Catanese. Anche oggi, il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento quotidiani sull’incremento dei casi in Italia e nell’Isola. A livello nazionale, si registrano oggi 7.351 nuovi positivi per un totale di 2.729.223dall’inizio della pandemia. Si contano, inoltre, 258 nuovi decessi, che fanno schizzare il numero totale a 93.835.

Coronavirus Sicilia: l’aggiornamento di oggi

In Sicilia, si registra oggi un incremento di +332 nuovi positivi per un totale di 146.076. Il numero degli attuali positivi registra, invece, un decremento di -317 per un totale di 34.549 attuali positivi. Nell’Isola si registrano, inoltre, 21 nuovi decessi per un totale di 3.869 vittime dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda il numero dei ricoveri, i ricoverati con sintomi sono 1035, mentre in terapia intensiva si contano 165pazienti con un incremento giornaliero di +9. In isolamento domiciliare sono, al momento, 33.349 persone.

Coronavirus Catania e Palermo: i dati delle province

Per quanto riguarda il capoluogo siciliano, la situazione sembra migliorare rispetto ai giorni scorsi. Stando al bollettino di oggi, l’incremento è di 110 per un totale di 41.026. Scendono ancora i contagi nel Catanese, dove si registrano 110 positivi per un totale di 40.492.

I dati delle altre province, invece, sono i seguenti: