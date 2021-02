Misterbianco e Adrano tornano sotto i 200 positivi: tutti i dati del Catanese

Scendono i positivi al Coronavirus nei comuni del Catanese: ecco tutti gli aggiornamenti dell'ASP e diffusi dai singoli sindaci delle città in questione.

La Sicilia torna, da oggi, a essere zona gialla. Sono buoni anche i dati dell’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, che evidenzia un calo di positivi importante rispetto ai numeri delle scorse settimane. I cittadini siciliani possono così tornare, seppur nel rispetto delle misure anti-contagio previste, a prendere una boccata d’aria a livello lavorativo e personale.

Nel frattempo, i sindaci dei comuni del Catanese continuano a pubblicare gli aggiornamenti dell’Asp in merito alle singole zone. Dagli ultimi dati sembra che la situazione sia in netto miglioramento ovunque. Vediamo tutti i dati.

Misterbianco

Dalle notizie fornite in data odierna dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania, in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente 183, di cui 19 ospedalizzati e 164 a domicilio. Ammontano a 303 i soggetti attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.

Paternò

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 82 di cui 5 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 140. I dati sono in continuo aggiornamento.

Aci Catena

Continua ad abbassarsi il numero di contagiati nel territorio comunale catenoto, diminuisce notevolmente anche quello relativo ai soggetti costretti alla quarantena fiduciaria domiciliare. Dall’ultimo report comunicato dall’Asp al sindaco di Aci Catena Nello Oliveri, scendono a 67 ( 34 donne e 33 uomini) i casi di positività al covid, calano anche i soggetti in quarantena. 45 sono coloro i quali posti in isolamento preventivo. Tra i positivi, 5 sono ospedalizzati.

Aci Catena finora per coronavirus ha perso complessivamente 10 soggetti, deceduti per cause riconducibili al micidiale virus. “Da oggi la Sicilia è in zona gialla – commenta il sindaco Nello Oliveri – ciò nonostante continuiamo con prudenza e scrupolo a seguire le normative anti contagio, grazie”.

Adrano

Aggiornamento Covid comunicato oggi dal sindaco di Adrano. Ancora in calo i positivi, che adesso sono 166 ( – 31). Due le persone ricoverate in ospedale. 157 quelle in isolamento domiciliare.

Mascalucia

Il Sindaco Vincenzo Magra, in un aggiornamento del 13 febbraio 2021, segnala: “Cari concittadini, vi comunico che sulla base degli elenchi COVID-19 trasmessi dall’Asp, la situazione aggiornata ad oggi sul nostro territorio è la seguente: 94 positivi di cui 12 ospedalizzati. Fortunatamente, grazie all’impegno ed ai sacrifici di tutti, i numeri dei contagi iniziano a scendere, questo trend ci conferma quanto importante sia indossare correttamente la mascherina. Continuiamo ad essere diligenti”.

Randazzo

Aggiornamento del 10 febbraio del sindaco Francesco Sgroi: “Comunico che la curva del contagio da Covid-19 sul territorio del Comune di Randazzo è sempre decrescente. I residenti o dimoranti contagiati alla data odierna sono 8 e sono quasi tutti asintomatici. A loro va il mio augurio di pronta guarigione. Comunque non bisogna abbassare la guardia e occorre mantenere comportamenti responsabili, perché la pandemia è ancora in essere sul territorio regionale”.