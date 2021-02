Meteo Sicilia: arriva il freddo russo, crollano le temperature

Nel corso delle prossime ore e per tutta la settimana, in Sicilia e nel resto d’Italia, la gelida corrente del nordest europeo continuerà a spingersi fino al Mediterraneo orientale. La bassa pressione influenzerà parte dell’Italia, specie regioni adriatiche e ioniche, con precipitazioni nevose fino a quote basse. Nel mentre, da ovest l’alta pressione in rimonta dal Mediterraneo occidentale andrebbe a influenzare il tempo, rendendolo più stabile nel weekend, seppur con clima piuttosto freddo.

Meteo Catania

Nei prossimi giorni, la tendenza del tempo nella provincia catanese porterà ad un’alternanza di cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con possibili nubi in aumento previsti nel corso della serata. Non si prevendono precipitazioni a carattere nevoso per tutta la settimana, ma le temperature rimarranno comunque basse con minime di 3° gradi e massime di 16°. Per il weekend, il cielo tenderà ad essere stabile, con un cielo prevalentemente coperto per la giornata di sabato 20 febbraio, seppur non sono previste precipitazioni. Le temperature resteranno basse, con un leggero rialzo: minime di 7° gradi e massime di 17° gradi.

Condizioni meteo in Italia

Anche sul resto d’Italia, seppur in un contesto più asciutto e tranquillo, il freddo russo si farà ancora sentire in forma evidente soprattutto in mattinata quando i termometri si manterranno a tratti ben sotto lo zero su gran parte del Nord e non solo in montagna, ma anche su molti tratti della Val Padana. Anche nelle zone interne del Centro le prossime ore saranno assai rigide con valori sottozero specialmente nelle vallate più interne di Toscana e Umbria. Si starà un po’ meglio invece nel pomeriggio grazie a un contesto meteo che diverrà via via sempre più stabile.