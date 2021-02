Governo, Draghi scioglie la riserva: tutti i nomi dei nuovi ministri

Mario Draghi ha sciolto la riserva e comunicato l'elenco dei ministri a Mattarella. Ecco tutti i nomi. Domani alle 12 il giuramento del nuovo governo.

Come comunicato dal Quirinale nel pomeriggio, alle 19 di oggi il premier incaricato Mario Draghi si è recato al Colle per conferire con il Presidente Mattarella a proposito della formazione del nuovo governo. C’è grande attesa tra gli italiani per la formazione del nuovo governo e, già dalla mattina di oggi, circolano diversi nomi per la nuova “squadra” con cui Draghi potrebbe guidare l’Italia.

Nella serata di ieri è arrivato il sì anche dal Movimento 5 Stelle, a seguito del voto online sulla piattaforma Rousseau. Sembra tutto pronto, quindi, per la formazione del nuovo governo italiano, dopo le dimissioni presentate nelle scorse settimane dal premier uscente Giuseppe Conte.

Mattarella ha ricevuto stasera il Professor Mario Draghi, il quale ha sciolto la riserva e ha proposto i ministri al Presidente della Repubblica. Il giuramento dei componenti del governo sarà domani alle 12. Questa la composizione del governo annunciata in diretta da Draghi.

Ministri senza portafoglio

Federico D’Incà – Rapporti con il Parlamento

Vittorio Colao – Innovazione tecnologica e transizione digitale

Renato Brunetta – Pubblica Amministrazione.

Maria Stella Gelmini – Affari generali e autonomie.

Mara Carfagna – Sud e coesione territoriale.

Fabiana Dadone – Politiche giovanili.

Prof. Elena Bonetti – Pari opportunità e famiglie.

Senatrice Erika Stefani – Disabilità.

Massimo Garavaglia – Coordinamento settore iniziative nel settore Turismo.

Ministri con portafoglio