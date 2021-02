Ersu Catania, mail false agli studenti: “Non è una comunicazione ufficiale”

L'Ersu Catania invita gli studenti che abbiano ricevuto la comunicazione ad annullare l'iscrizione tramite l'apposito link presente nella mail.

Diversi studenti ed ex dell’Università di Catania hanno ricevuto delle mail di spam inviate dall’indirizzo ufficiostampa@ersucatania.it, in apparenza corrispondente a quello dell’Ufficio Stampa dell’Ersu etneo. L’ente regionale, tuttavia, ha smentito l’invio di mail con oggetto “Ultimo messaggio: ci dispiace non averti più con noi“. Non si tratta, come ribadito dall’Ersu, di una comunicazione ufficiale.

“La mail vi invitava a confermare un’iscrizione verso un sito che, a fini commerciali, ha utilizzato l’ERSU – scrive l’Ersu rivolgendosi agli studenti -. Ci dissociamo da questa mail e stiamo facendo le opportune verifiche. Non è un link malevolo ed invitiamo chi ha riconfermato l’iscrizione a cancellarsi dall’apposito link presente nella stessa mail”.

Gli studenti che abbiano ricevuto questa comunicazione, dunque, possono annullare l’iscrizione in quanto non si tratta di un comunicato ufficiale dell’ente regionale per il diritto allo studio.