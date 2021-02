Sicilia zona gialla: verso ristoranti aperti a San Valentino

Sicilia zona gialla: sta diventando sempre più una realtà. Ma Nello Musumeci ha un'ulteriore richiesta: fare aprire i locali per San Valentino.

Sicilia zona gialla: potrebbe presto divenire una realtà? Le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, fanno ben sperare. I dati appaiono confortanti e, se confermati domani dal nuovo report del Comitato Tecnico – Scientifico, potrebbero portare il presidente a richiedere ufficialmente il cambio di colore per l’Isola.

Ma il piano di Nello Musumeci non sembra essere solamente quello di rendere, finalmente, la Sicilia gialla. Secondo quanto dichiarato alla stampa nelle scorse ore, il governatore vorrebbe che si consentisse “ai ristoratori e a chi somministra cibo di poter tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino“.

Che questo sia fattibile, è ancora da scoprire. Secondo quanto indicato dal governatore, l’RT siciliano sarebbe fissato circa allo 0,60. Una situazione ancora rischiosa ma, rispetto a prima, decisamente ottimale per riprendere le attività rimaste sospese sin dalla scorsa metà di gennaio, data d’entrata nella zona rossa.