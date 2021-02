Vaccino anti-Covid, in Sicilia boom di prenotazioni per over 80

La campagna vaccinale degli over 80 entra nel vivo: è boom di prenotazioni. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulle prossime fasi.

La campagna vaccinale in Sicilia prosegue secondo il programma stabilito dal Ministero. Nelle scorse ore sono arrivate le prime 20mila dosi del vaccino AstraZeneca ma si punterebbe a raggiungere quota 102mila entro la fine del mese.

Nel frattempo, ha preso la campagna sul target over 80. Secondo i dati diffusi dal governatore, già ieri sono state contate ben 76.041 prenotazioni.

Il 90% ha utilizzato la piattaforma online, il 10% il call center. L’86% dei prenotati ha un’età compresa tra gli 80 e gli 89 anni, il 14% tra i 90 e i 99 anni. Mentre i siciliani che finora hanno ricevuto la prima dose dei vaccini sono 113.467; 97.848 quelli che hanno completato il ciclo col richiamo (86,2%).

Palermo, Catania e Messina sono le province in cui si è registrato il maggior numero di soggetti con età superiore a 80 anni.

“La campagna dei vaccini – ha dichiarato ieri il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci – prosegue secondo un piano concordato con il Ministero, siamo attenti a cogliere tutte le novità. Abbiamo somministrato vaccini Pfizer e Moderna, poi da domani AstraZeneca sarà una ulteriore possibilità.

Circa 100 mila persone – ha aggiunto – hanno completato il ciclo con prima e secondo dose, si tratta di circa l’86% dei soggetti che hanno ricevuto la prima dose”.

Il governo regionale si è inoltre dichiarato pronto ad acquistare in proprio ulteriori dosi di vaccino, quando e se ciò verrà reso possibile.

“Siamo pronti ad acquistare i vaccini qualora fossimo autorizzati a farlo, ora non c’è possibilità di compiere acquisti autonomi – ha precisato Musumeci – . Se dovessero cambiare le regole, noi in 24 ore saremmo in condizioni di formalizzare la richiesta di acquisiti. Se dovessero arrivare quelli concordati comunque potremmo andare a gonfie vele fino ad agosto-settembre“.