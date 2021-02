Sicilia, ristorante aperto con 30 persone: sanzioni per oltre 10mila euro

In Sicilia, un ristorante rimaneva aperto in piena zona arancione: secondo la titolare, in "buona fede".

Nonostante la zona arancione in Sicilia sembra avere le ore contate, c’è chi ha deciso di anticipare la riapertura della propria attività. È successo a Palermo.

Dopo una segnalazione anonima al 112, le Forze dell’Ordine hanno trovato un ristorante aperto in Corso dei Mille, con dentro circa 30 persone: di fatto, il locale ospitava una ventina di clienti, oltre che il proprietario ed il personale.

Tutti i presenti al momento del controllo sono stati multati. Le sanzioni per le violazioni delle norme anti-Covid ammonterebbero a oltre 10 mila euro.

Secondo le ultime indiscrezioni, inizialmente la titolare dell’attività si sarebbe giustificata sostenendo di essere convinta di potere aprire anche in zona arancione. Ora, oltre che pagare, sarà costretta ad abbassare la saracinesca del proprio ristorante per cinque giorni.