Meteo Catania, maltempo e crollo delle temperature: le previsioni

Meteo Catania: giornate primaverili che hanno caratterizzato questi primi giorni di febbraio sembrano essere finite. In arrivo in Sicilia un calo delle temperature e piogge nel weekend.

Il caldo anomalo di questi ultimi giorni, che ha fatto pregustare ai siciliani un po’ di primavera, sta per giungere al termine. Infatti, la perturbazione di origine atlantica, che in queste ore sta colpendo Nord e Centro Italia, è destinata a raggiungere anche la Sicilia.

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un tempo incerto, con temperature intorno ai 15 gradi e un sole che spesso lascerà spazio a nubi e pioggia. Nel weekend, in particolare, l’Isola sarà colpita da maltempo: prevista, infatti, pioggia e un ulteriore abbassamento della temperatura.

Vediamo, nel dettaglio, le previsioni meteo Catania giorno per giorno, secondo ilmeteo.it.

Previsioni meteo oggi Catania

Per la giornata di oggi, 8 febbraio, a Catania sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge durante la giornata ma qualche precipitazione potrebbe esserci durante la notte. La temperatura massima registrata sarà di 17.6°, la minima di 11.6°C.

Meteo Catania domani

Per la giornata di domani sono previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino. Non sono previste piogge. I mari saranno mossi e ci saranno forti venti provenienti da Ovest. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C.

Mercoledì 10 febbraio

Dopodomani i cieli a Catania saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I mari saranno poco mossi e la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C.

Giovedì 11 febbraio

Non sono previste piogge per la giornata di giovedì, che sarà soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C e i mari saranno mossi.

Weekend

Nella giornata di venerdì i cieli saranno poco nuvolosi ma, a partire da sabato, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata. In particolare, nella giornata di sabato sono previste piogge dal pomeriggio con intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C.

Domenica 14 febbraio, invece, sono previsti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Vi sarà una graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Previsto anche un abbassamento delle temperature: la temperatura massima registrata sarà, infatti, di 12°C e la minima di 7°C.