Sicilia, positivo esce da reparto Covid e va a passeggio in centro: denunciato

L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri mentre si aggirava tra bar e negozi. Denunciato, è accusato del reato di epidemia colposa.

Risultava positivo al Covid e si trovava anche in ospedale, ma questo non gli ha impedito di uscire dal nosocomio e farsi un giro in centro tra bar e negozi, approfittando della bella giornata di sole. Succede a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove un paziente di 34 anni originario di Marsala è scappato dal reparto Covid dell’ospedale Abele Ajello.

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri, avvisati dal personale sanitario dell’ ospedale “Abele Ajello”, mentre si aggirava per le vie del centro, in via Umberto, tra bar e luoghi di passeggio. È stato rintracciato e denunciato.

I militari si sono attivati per ricostruire i suoi precedenti contatti anche attraverso l’attenta analisi di filmati estrapolati da impianti di videosorveglianza. L’uomo è accusato di epidemia colposa e dovrà continuare la quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio.