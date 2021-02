Meteo Sicilia, caldo estivo in arrivo: allerta rischio incendi e ondate di calore

Rischio incendi e ondate di calore: è l'allerta della Protezione Civile per quanto riguarda il meteo Sicilia della giornata di domani. Ecco il bollettino.

Meteo Sicilia: in questi giorni, un caldo quasi estivo, ha investito l’Isola. Per questo weekend si prevedono temperature oltre i 24 gradi: un’innalzamento certamente anomalo che, tuttavia, si ristabilizzerà già a partire dalla giornata di domenica 7 febbraio 2021. Per quel che riguarda la giornata di domani, sabato 6 febbraio 2021, le temperature potrebbero toccare i 24 gradi e, per questo motivo, la Protezione Civile ha pubblicato un bollettino di preallerta.

Meteo Sicilia: il bollettino della Protezione Civile

L’allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore riguarda parte del territorio siciliano e, in particolare, le zone di Palermo e di Messina. I territori di queste province registreranno le temperature più elevate nel corso di tutta la giornata di domani. Il cielo sarà, infatti, prevalentemente soleggiato e senza nessuna precipitazione in vista.