Torna “Xena, principessa guerriera”: dove vedere gli episodi in streaming

La mitica "Xena, principessa guerriera", arriva su una nota piattaforma streaming: dove vederla?

Una serie TV a dir poco mitica fa il suo ingresso su una notissima piattaforma streaming. Dopo l’arrivo di serie del calibro di Dawson’s Creek e Gossip Girl, è arrivato il turno dell’amatissima eroina interpretata da Lucy Lawless: Xena, la principessa guerriera torna in auge nel mondo delle riproduzioni streaming, per la gioia di tutti coloro che hanno amato la serie dalla prima all’ultima puntata.

Le puntate che narrano la vita e le storie dell’avventurosa Xena sono state rese disponibili dallo scorso 4 febbraio sulla piattaforma Amazon Prime Video. 134 episodi per i nostalgici che, tra il 1995 e il 2001, hanno seguito la principessa guerriera destreggiarsi tra avventure derivate nientemeno dalla ripresa della mitologia greca, in un susseguirsi di generi, dal musical alla commedia.

Xena, si ricordi, è stata antagonista della serie TV basata su Hercules: nella serie a lei dedicata, invece, diventa eroina e protagonista principale, cercando di redimersi dal passato trattando temi tanto antichi quanto reperibili in tempi moderni. Tra di questi, amicizia, sacrificio, libertà, il valore della vita. All’interno della serie, inoltre, non mancano i cross-over con la serie madre: in due puntate collabora con Kevin Sorbo, l’unico e vero Hercules. Siete pronti a rivivere in streaming, ancora una volta, le fantastiche avventure di Xena?