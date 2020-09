Torna Buffy l’Ammazzavampiri: dove vedere tutte le stagioni

L'ammazzavampiri più famosa della TV torna per un rewatch: tutte e 7 le stagioni di Buffy sono ora disponibili su Prime Video.

A vent’anni dalla prima puntata mandata in onda in Italia – a 23 anni dalla prima negli USA -, Buffy Summers torna a Sunnydale a sterminare tutti i vampiri che cercando di renderle la vita difficile al college. Così, Prime Video regala a molti – e soprattutto ai più grandi – un ritorno della serie di Joss Whedon: Buffy l’Ammazzavampiri.

In streaming su Prime Video

Il servizio streaming di Amazon ha messo a disposizione tutte e sette le stagioni di Buffy. In totale sono 144 puntate – di cui la prima è di 12 e le restanti sei di 22 – dove Sarah Michelle Geller interpreta i panni della giovane Buffy Summers, la quale è la prescelta a diventare la Cacciatrice e mantenere l’ordine (ed evitare che vampiri e demoni prendono il sopravvento).

Ad aiutarla nell’impresa di sette stagioni sono gli amici Xander Harris (interpretato da Nicholas Brendon) e Willow Rosenberg (interpretata da Alyson Hannigan, la quale ha riscosso successo per il ruolo di Lily Aldrin in How I Met Your Mother), insieme al bibliotecario e mentore di Buffy, Rupert Giles (Anthony Head).

Ricordiamo che è possibile accedere ad Amazon Prime tramite un abbonamento a prezzi agevolati per gli studenti.

Abbonamento Amazon Prime Student

Ricordiamo che con Amazon Prime Student si ottengono 90 giorni gratuiti per utilizzare tutti i servizi dedicati Prime, senza ulteriori costi aggiuntivi. Dopo i primi 90 giorni l’abbonamento annuale costa la metà, cioè 18 euro all’anno, e si può disdire in ogni momento. Con questo abbonamento si potranno avere accessi agevolati ai servizi Prime di Amazon, quali: