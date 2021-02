Stasera in TV: in onda “King Arthur” e “La battaglia dei sessi”

Ecco i consigli della redazione di LiveUnict per trascorre una piacevole serata film. Quotati attori tra le proposte di oggi.

15 minuti – Follia omicida a New York [Iris, ore 21:00]: un uomo con la macchina da presa digitale si aggira per Manhattan. È un cieco che ama il cinema di Frank Capra in cerca di fortuna con il suo psicopatico compagno russo. I due sono in “viaggio d’affari” ma sono irretiti dal miraggio di un successo rapido e senza fatica. Lasciano in una New York notturna e segnata da volute di fumo, una scia ben visibile di incendi e di cadaveri. Con la videocamera filmano le loro “imprese” e le spediscono a “Top Story”, un reality show perché le mandi in onda. Sulle loro tracce si lanciano il pluridecorato ispettore Eddie Flemming e il giovane investigatore Jordy Warsaw. Le strade dei criminali e dei poliziotti si incrociano in un incessante rondò il cui centro di gravità è l’affascinante Daphne che era presente sul set del primo omicidio e perciò scomodo testimone da eliminare e/o proteggere.

King Arthur [Nove, 21:25]: l’Impero Romano è appena caduto e iniziano a formarsi i regni periferici. I cavalieri della tavola rotonda difendono il paese dai Sassoni e si affrancano dai conquistatori romani, scegliendo Artù come loro re.

La battaglia dei sessi [La2, ore 21:00]: il film sulla famosa partita di tennis datata 20 settembre 1973, che vede il ritorno della coppia Emma Stone e Steve Carell. La pellicola racconta la celebre partita di tennis avvenuta nel 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs, match che venne soprannominato per l’appunto “la battaglia dei sessi”.

The Equalizer 2 – Senza perdono [Rai2, ore 21:20]: Denzel Washington nel secondo capitolo action diretto da Antoine Fuqua. L’ex agente segreto Robert McCall torna a combattere il crimine quando una sua amica viene assassinata.