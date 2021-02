Stasera in TV: in onda “White House Down”

Comincia il weekend: quale miglior modo per trascorrerlo, se non guardando un buon film? Ecco i titoli in onda stasera.

The Bouncer – L’infiltrato [Rai 4, ore 21:23]: Jean-Claude Van Damme è il protagonista di questo action del 2018. Interpreta la parte di un buttafuori al soldo di un criminale: quando l’Interpol lo metterà di fronte al bivio di collaborare per ricevere la custodia della figlia o tradire il proprio capo, la situazione diventerà tesissima;

Terminator 2 – Il giorno del giudizio [Mediaset, ore 21:04]: Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton tornano nel secondo capitolo del fortunatissimo franchise, non come nemici ma stavolta come alleati. Dal futuro, infatti, è stato mandato un nuovo tipo di Terminator, fatto di metallo liquido, per uccidere il giovane John Connor: assieme a lui, arriva un’altra macchina mortale, col diverso compito di proteggere John e la madre Sarah;

La ragazza dei tulipani [Rai Movie, ore 21:10]: un triangolo amoroso è il soggetto di questo film sentimentale, con protagonisti Alicia Vikander, Dane DeHaan e Christoph Waltz. Sophia, orfana, viene data in moglie ad un uomo di mezza età per il quale non nutre alcun sentimento. L’incontro con un giovane pittore, di cui si innamorerà, creerà un intreccio di problemi;

Sotto assedio – White House Down [TV8, ore 21:30]: Channing Tatum, nei panni dell’agente John Cale, e Jamie Foxx, nei panni del Presidente degli Stati Uniti James Sawyer sono i protagonisti di questo action ad alta tensione. Un gruppo paramilitare armato fa irruzione alla Casa Bianca: l’agente Cale, che si trova lì con sua figlia in attesa di ricevere un lavoro, interverrà per sventare la minaccia, cercando di salvare tutti.