Aeroporto, torna il collegamento Catania-Olbia: l’annuncio della compagnia

Presto si potrà raggiungere di nuovo la Sardegna con la compagnia DAT VolidiSicilia: ecco da quando.

È previsto già per quest’estate un nuovo collegamento che consentirà di raggiungere agevolmente la Sardegna.

A darne notizia è DAT VolidiSicilia, compagnia aerea che effettuerà la rotta pronta a collegare Catania ad Olbia ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dal prossimo 10 giugno al 26 settembre.

“Nonostante la complessa situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza epidemiologica, la nostra volontà è di ripartire con un rinnovato ottimismo e come sempre con la dovuta sicurezza – si legge in una nota il direttore generale Luigi Vallero – , ecco perché dal 10 Giugno riapriremo il collegamento Catania -Olbia -Catania, giunto alla sua terza stagione, con una frequenza in più rispetto al 2020, il sabato.

Gli ottimi rapporti costruiti con la filiera turistica e una politica tariffaria particolarmente vantaggiosa con prezzi a partire da 55 euro tasse incluse – ha aggiunto Vallero – sono per noi motivo di forte ottimismo per l’andamento del traffico che prevediamo su questa direttrice in questa estate, che si presenta di nuovo molto particolare”.