Regione Sicilia: 26milioni alle scuole per tablet e interventi di edilizia

Stanziati 26 milioni per la didattica digitale e per gli istituti scolastici in Sicilia: 7,3 milioni solo per la provincia etnea.

Arrivano nuovi fondi per gli istituti scolastici in Sicilia e per potenziare la didattica a distanza. “Abbiamo dato attuazione pratica a quanto previsto dalla Finanziaria 2020 a sostegno delle istituzioni scolastiche che – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla – confermando l’impegno del governo Musumeci per il potenziamento della dotazione informatica a supporto della didattica a distanza e per il miglioramento e la riqualificazione degli ambienti per la ripresa delle attività didattiche in presenza.

Nuove risorse per la scuola in Sicilia

Con la imminente erogazione di queste risorse – aggiunge – intendiamo anche favorire l’acquisto, da parte delle scuole, dei dispositivi di protezione Ffp2 per i docenti di sostegno in ogni ordine di scuola e per gli insegnanti dell’infanzia, ma anche delle attrezzature di filtraggio dell’aria per l’utilizzo nei locali meno areati”.

È con tali parole che l’assessore regionale Lagalla annuncia la distribuzione di oltre 26 milioni per l’acquisto di dispositivi e attrezzature digitali e per la riqualificazione degli ambienti scolastici nell’isola siciliana.

Inoltre, 8 milioni saranno distribuiti per l’acquisto di tablet agli studenti per permettere la didattica digitale in 468 istituti scolastici di ogni grado. Mentre, la dotazione distribuita agli istituti della provincia etnea è pari a 2,3 milioni e per l’edilizia sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro.

I 18 milioni destinati agli interventi di edilizia leggera sono stati distribuiti in 410 istituti scolastici dell’isola. Ogni scuola riceverà un’email per la comunicazione dell’importo assegnato.