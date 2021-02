Apertura scuole, in Sicilia pochi positivi in classe: i risultati per provincia

Apertura scuole. In Sicilia i casi positivi sono inferiori all'1% del totale. I risultati della campagna di screening provincia per provincia.

La Regione Siciliana ha da poco pubblicato i risultati della campagna di screening negli istituti scolastici, condotta dal 14 al 31 gennaio. Un lavoro necessario per l’apertura scuole in Sicilia, cominciata già da oggi con il 100% dell’attività didattica in presenza per infanzia, elementari e scuole medie.

A partire da oggi, lunedì 1 febbraio, l’Isola entra infatti tra le regioni in zona arancione. La didattica riprenderà in presenza anche nelle scuole secondarie di II grado, ma con prudenza, come dichiarato dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla. Alle superiori, infatti, si rientrerà in classe a partire da lunedì 8 febbraio, con una didattica mista: 50% in presenza e 50% in DaD.

Su un totale di 110.192 tamponi eseguiti, i positivi individuati sono solo 851. Il tasso di positività, dunque, è dello 0,77% del totale. Le province col maggior numero di casi sono Trapani e Catania, rispettivamente con 251 e 208 casi riscontrati. Contagi a terza cifra anche a Enna (112 positivi), mentre tutte le altre province registrano casi inferiori alle 100 unità.