Meteo Sicilia, forti venti nei Giorni della Merla: le previsioni

I Giorni della Merla sono alle porte: ecco le previsioni legate alla Sicilia.

In arrivo i cosiddetti “giorni della Merla”. Con questo termine, si fa riferimento ai giorni compresi tra il 29 ed il 31 gennaio che, secondo una leggenda popolare, sarebbero quelli più freddi dell’anno. In effetti, si prevede un generale calo delle temperature, soprattutto per la giornata di domenica.

Il fine settimana sarà interessato dal passaggio veloce di una perturbazione atlantica: sabato le piogge e i rovesci avanzeranno al Centronord, per poi trasferirsi verso il Sud nella giornata di domenica.

In Sicilia, Sardegna e e Tirreno sono previste forti raffiche di vento, di 70/80 km/h. Dapprima soffieranno Scirocco e Libeccio, poi di Ponente e Mastrale.

In Sicilia e domenica, inoltre, sono previste piogge isolate, soprattutto nel Catanese, Siracusano e Ragusano.

Le previsioni per Catania

Secondo le previsioni visibili sul sito IlMeteo.it, domani (29 gennaio), in diverse parti dell’Isola i cieli saranno caratterizzati da nuvole sparse. A Catania, tuttavia, si prevede il sereno: il sole splenderà e le temperature oscilleranno tra 12 e 20° sia fra 24 ore che sabato.

Tutto cambia domenica, ultimo giorno di gennaio: i catanesi potrebbero assistere a piogge sparse mentre le temperature si abbasseranno, seppur di poco (il termometro potrebbe toccare massimo 18°).