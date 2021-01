Spaccio di droga tra Catania, Ragusa e Agrigento: 13 persone accusate

I Carabinieri della compagnia di Modica stanno portando al termine un'operazione sullo smantellamento di alcune piazze di spaccio.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Modica è tutt’ora in corso e ha coinvolto diversi comuni nella provincia di Ragusa, Catania e Agrigento. Le forze dell’ordine in queste ore sono impegnate nella disarticolazione di alcune piazze di spaccio presenti sul territorio siciliano, in particolar modo Modica e Scicli nel ragusano. Nell’operazione sono stati coinvolti ben 50 militari.

Sono 13 le persone accusate di traffico e di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche se l’operazione non è stata ancora portata a termine, è emerso che a capo del controllo della droga c’era un’anziana ultrasettantenne, coadiuvata dalla sua famiglia. Maggiori dettagli sull’operazione verranno comunicati in una conferenza stampa presso il Comando Provinciale Carabinieri che si terrà nella giornata odierna alle ore 11.00.