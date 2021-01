Bollo auto nel 2021, proroghe ed esenzioni: le ultime novità

Nel 2021 si torna a pagare il bollo auto. Ma ci sono importanti novità: proroghe in alcune regioni ed esenzioni per alcuni veicoli. Scopri gli aggiornamenti.

Quest’anno si torna a pagare il bollo auto, dopo la sospensione del pagamento a causa dell’emergenza sanitaria. A partire dall’1 gennaio, viene ripristinato il pagamento della tassa, ma sono previste proroghe ed esenzioni per alcuni categorie.

Entro quando pagare il bollo auto? Il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di immatricolazione. Ci sono alcune eccezioni per le regioni Lombardia e Piemonte:

20 gennaio 2021 era la data di pagamento, se il bollo è scaduto a dicembre 2020;

31 maggio 2021 è la data, nel caso in cui il bollo scada ad aprile 2021;

30 settembre 2021 è la data, se invece la scadenza del bollo è agosto 2021.

Inoltre, la Regione Campania ha sospeso i pagamenti tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021. C’è una proroga, infatti, fino al 31 maggio 2021.

Si può verificare il pagamento del bollo auto, collegandosi al portale ACI o al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bollo auto 2021: esenzione

Ricordiamo che non tutti sono tenuti a pagare il bollo auto. L’esenzione è valida per:

Disabili che usufruiscono della Legge 104 (non vendenti, sordi, disabili con handicap psichico o mentale, disabili con difficoltà nella deambulazione o con pluriamputazioni, chi ha ridotte capacità motorie);

Chi possiede auto elettriche fino al quinto anno di vita;

Chi possiede auto storiche con almeno 30 anni di vita;

Chi ha acquistato auto ibride nel 2019 (tassa automobilista gratuita per 3 o 5 anni);

Come avere il cashback con il bollo auto

Il cashback è ormai molto diffuso tra gli italiani, che stanno scegliendo i pagamenti tracciati per avere un piccolo rimborso spese. Anche col pagamento del bollo auto, si può ottenere un cashback del 10%.

Come fare? Basta completare il pagamento presso esercizi fisici commerciali convenzionati per il bollo auto: il pagamento deve avvenire con bancomat, carta di credito, debito o specifiche app come Satispay. I punti vendita Sisal, Lottomatica, gli sportelli postali o le agenzie ACI possono garantire questo rimborso del 10%.

Come pagare il bollo auto 2021

Si torna a pagare il bollo auto e ci sono diversi modi per effettuare il pagamento. Vediamoli di seguito: