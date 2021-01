Meteo Catania, miglioramento in arrivo: le previsioni dei prossimi giorni

Meteo Catania: nei prossimi giorni ci sarà un miglioramento e un aumento delle temperature. Si prevedono piogge e nubi solo nel fine settimana.

Meteo Catania: il gelo sembra aver già esaurito le energie e i giorni di freddo stanno per lasciare spazio a temperature decisamente più calde. Si tratta, nello specifico, di un aumento di pressione che determinerà un sostanziale miglioramento delle condizioni meteo in tutta la Sicilia e per tutta la settimana. A differenza del resto dell’Italia, dove da giovedì tornerà il gelo, nei prossimi giorni godremo di temperature più miti e cieli più assolati. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni.

Meteo Catania

A Catania e provincia a prevalere sarà il sole per tutta la settimana. Una modesta nuvolosità interesserà solo il versante tirrenico e i rilievi. Nella giornata di domani, mercoledì 20 gennaio 2021, le temperature si aggireranno tra i 7 e i 15 gradi con un cielo prevalentemente soleggiato. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, nubi sparse compariranno solo a partire dalle ore 16. Temperature in aumento giovedì 21 gennaio, dove la minima sarà di 10 gradi e la massima di 17. Si rileveranno velature lievi nel corso della giornata e un cielo particolarmente nuvoloso in tarda serata. Non sono, tuttavia, previste piogge.

Le temperature rimarranno invariate anche nella giornata di venerdì 22 gennaio con un cielo soleggiato per tutto il corso della mattinata. Le nubi si ripresenteranno, invece, nella giornata di sabato 23 gennaio, dove si prevedono anche leggere piogge a partire dalle ore 11 della mattina. Nella giornata di domenica 24 gennaio, si presenteranno invece nubi alte che interesseranno tutta la prima parte della giornata.

Meteo Sicilia

L’andamento delle previsioni meteo Catania rispecchierà, a grandi linee, quello dell’intera Sicilia. Secondo 3BMeteo, il cielo rimarrà prevalentemente soleggiato su tutte province nella giornata di mercoledì, a eccezione della provincia di Enna e di Agrigento, dove potrebbe verificarsi qualche precipitazione. Nella giornata di venerdì, le nubi si sposteranno verso la zona Sud-Orientale, ma non si prevedono precipitazioni.

Le condizioni meteo peggioreranno sabato, quando gran parte dell’Isola sarà interessata da piogge più o meno insistenti. La zona più colpita sarà quella occidentale e, nello specifico, la provincia di Trapani. Possibilità di neve ad alte quote nella Sicilia orientale.