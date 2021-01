Tir tampona auto sulla Catania-Siracusa: perde la vita un automobilista

Incidente mortale sulla Catania-Siracusa. Un tir avrebbe tamponato un'auto e l'impatto sarebbe stato fatale per l'automobilista. Traffico bloccato.

Traffico bloccato per un incidente stradale lungo l’autostrada Catania-Siracusa. Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato in direzione Siracusa al km 4,300. La dinamica e la cause sono ancora da chiarire, ma un tir avrebbe tamponato un auto. L’impatto avrebbe determinato la morte dell’automobilista.

Al momento, il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità. Il traffico è stato deviato sulla strada statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini. Sul posto anche l’elisoccorso.

In aggiornamento…