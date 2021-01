Covid-19, nel Catanese tamponi per studenti e docenti: ecco dove

Avviata campagna di screening per alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, anche nel Catanese. I dettagli.

L’andamento del contagio in Sicilia è in aumento. Secondo quanto dichiarato dal Presidente Nello Musumeci, non è esclusa una possibile “zona rossa” per tutto il territorio siciliano. In linea con l’attuale situazione e al fine di fotografare l’andamento della curva dei contagi in Sicilia, sono state avviate le operazioni di screening per alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in vista di un tutt’altro che certo ritorno a scuola.

Dalla giornata di ieri e fino al prossimo 17 gennaio, i direttori delle Asp dei diversi territori, in accordo con i sindaci dei Comuni di riferimento, individueranno le sedi opportune al fine di eseguire i tamponi rapidi. Nello specifico, nei drive-in saranno previsti percorsi preferenziali per alunni e docenti. I risultati verranno poi trasmetti al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

I comuni del Catanese coinvolti e le informazioni utili

Ogni comune, dunque, attrezzerà le proprie aree per adibirle a drive-in e permettere in tutta sicurezza l’esecuzione del monitoraggio.

Nelle giornate di domani e domenica, dalle 9.00 alle 18.00, il parcheggio di Capomulini, frazione di Acireale, ospiterà l’attività di screening dedicata esclusivamente ad alunni e docenti delle scuole, che fanno parte del Distretto sanitario di Acireale e quindi relative ai comuni di Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina e Zafferana Etnea.

Anche il comune di Motta Sant’Anastasia ha annunciato che nei giorni 15, 16 e 17 gennaio, presso l’ex Mercato Ortofrutticolo (via Forcile-zona San Giuseppe La Rena-Catania) e dalle ore 9.00 alle 18.00 si effettuerà attività di screening per alunni e docenti delle scuole primarie e medie inferiori del proprio comune.