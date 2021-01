Accademia militare, al via nuovi concorsi: come partecipare

Concorsi Accademia militare: indetti nuovi bandi. Ecco quali requisiti sono necessari e come fare domanda per partecipare.

Buone nuove per quanti sono interessati ai concorsi per l’ammissione al primo anno dell’Accademia militare: ne sono stati indetti di nuovi, per esami, per l’anno 2021-2022. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sono riservati all’ammissione di allievi ufficiali di:

Esercito;

Marina

Aeronautica;

Arma dei Carabinieri;

Accademia navale;

Accademia aeronautica;

Requisiti per la partecipazione

Per poter partecipare è necessario:

essere in possesso della cittadinanza italiana;

avere un’età compresa tra i 17 e i 22 anni (limite di età non applicato per coloro che hanno già una carriera all’interno delle Forze Armate);

godere di diritti civili e politici;

non essere decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o soggetti a procedimenti disciplinari;

non aver ricevuto condanne per delitti colposi;

non essere imputati in un processo in atto per delitti colposi;

aver mantenuto una condotta incensurabile;

se minorenni, avere ottenuto l’autorizzazione dai genitori o da chi esercita la patria potestà per la sottoscrizione del bando di concorso.

Prove d’esame

I concorsi per l’Accademia militare prevedono, inoltre diverse prove d’esame:

prova scritta di preselezione;

prova scritta di selezione culturale;

prova di conoscenza della lingua inglese;

prove di efficienza fisica;

accertamenti attitudinali;

accertamenti psicofisici;

prova di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (sottoposta ai concorrenti aspiranti a uno dei posti nel Corpo sanitario);

prova orale di matematica;

tirocinio.

Presentazione domanda di partecipazione

Si esplicita, infine, che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 16 febbraio 2021, data entro cui i concorrenti dovranno inviare la propria documentazione per fare richiesta d’iscrizione. La documentazione deve essere inviata in forma telematica (i concorrenti minorenni sono tenuti ad allegare alla richiesta di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso, l’autorizzazione siglata dai genitori o da chi esercita la patria potestà in formato PDF o JPEG); i concorrenti devono inoltre registrarsi sul portale ufficiale, compilando la domanda e inserendo una preferenza relativa al concorso a cui intendono partecipare.