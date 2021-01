Catania, centro scommesse aperto in “zona rossa”: sanzionato titolare

Durante la giornata di ieri, la Polizia ha disposto la chiusura di un centro scommesse, aperto e con clienti in piena "zona rossa".

È stata un’Epifania colma di lavoro per le volanti di Polizia quella del 2021. Durante la giornata di ieri, infatti, è stato sanzionato il titolare di un’agenzia di scommesse denominata, ubicata nel quartiere Zia Lisa.

Il locale è stato notato durante una routine di controllo: in spregio alle previsioni del DPCM, finalizzate a contrastare in ogni modo la diffusione del Covid-19, era aperto, con 6 clienti al suo interno.

Di fronte a questo scenario, la Polizia ha sanzionato il titolare e gli avventori del locale che effettuavano scommesse sportive; nel frattempo, con l’aiuto della Polizia Locale, è stata disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni.