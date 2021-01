Auguri Befana 2021: migliori frasi e significato della festa

Auguri Befana 2021: ecco un elenco delle migliori frasi da poter inviare ai vostri cari e il significato delle due feste dell'Epifania e della Befana.

Arriva l’Epifania, che tutte le feste si porta via. Quante volte, da bambini e da adulti, abbiamo sentito questa frase? Con un misto di malinconia abbiamo poi guardato l’albero di Natale, ormai privo di doni, e ci siamo rassegnati alla fine delle festività. Si tratta, tuttavia, di un giorno importante per i Cristiani, ed è quindi giusto fare gli auguri. Dopo le frasi per Natale e per Capodanno, ecco le migliori frasi per gli auguri buona Befana 2021.

Auguri Buona Befana 2021: le migliori frasi

O cara Befana, prendi un trenino

che fermi a casa d’ogni bambino,

che fermi alle case dei poveretti

con tanti doni e tanti confetti.

(Gianni Rodari)

Tieniti in forma, perché poi non entri nei camini e quella povera scopa non si alza da terra! (Paola Cortellesi)

Magi, voi siete i santi più nostri,

i pellegrini del cielo, gli eletti,

l’anima eterna dell’uomo che cerca.

(David Maria Turoldo)

La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte

con le toppe alla sottana:

Viva, viva la Befana!

I Magi ci indicano la strada sulla quale camminare nella nostra vita. Essi cercavano la vera Luce: "Lumen requirunt lumine", dice un inno liturgico dell'Epifania, riferendosi proprio all'esperienza dei Magi; "Lumen requirunt lumine". Seguendo una luce essi ricercano la luce. Andavano alla ricerca di Dio. Visto il segno della stella, lo hanno interpretato e si sono messi in cammino (Papa Francesco).

Come i re Magi furono guidati dalla vera Luce della stella Cometa, così tu possa essere guidato in questo anno appena iniziato. Buona Epifania!

Auguri di buona Befana, amica mia! Come il vino, più passano gli anni e più migliori, e questo è il giorno giusto per ricordartelo!

Epifania: perché si festeggia?

Molti tendono a confondere tradizione pagana e tradizione cristiana e non capiscono perché il 6 gennaio si festeggi l’Epifania. Come indica lo stesso nome, l’epifania è una manifestazione. Per l’esattezza, è la prima manifestazione della divinità di Gesù all’intera umanità.

In sostanza, oggi si celebra la visita dei Re Magi a Gesù bambino. I Magi erano autorevoli esponenti di un popolo totalmente estraneo al mondo ebraico e mediterraneo e portarono in dono oro, incenso e mirra.

Befana: qual è l’origine?

In coincidenza con il 6 gennaio, si festeggia oggi anche la Befana. Si tratta di una tradizione di origine pagana e folkloristica, specie in Italia. L’origine risale forse ai secoli X-VI a.C., quando la festività era legata ai riti propiziatori per l’agricoltura.

La Befana, inoltre, sarebbe un richiamo alla figura celtica di Perchta, tradizione che si ritrova in Francia, Svizzera, Austria e Nord Italia. Si tratta di una personificazione della Natura invernale e viene festeggiata nei 12 giorni che seguono il Natale. Tradizionalmente è rappresentata come una figura di una donna anziana, con la gobba, il naso adunco e i capelli grigi, che vola in sella a una scopa. Perciò, quando fate gli auguri della Befana, ricordate che state paragonando le vostre amiche a una divinità pagana, di cui è meglio non scatenare la furia!