Auguri di buon anno 2021: le frasi più belle da inviare

Cerchi una frase di auguri di buon anno 2021? Ecco una selezione delle migliori frasi da inviare ad amici e parenti per gli auguri di fine anno.

Bisogna dirlo: il 2020 non è andato proprio alla grande. Proprio per questo, sentiamo il bisogno di fare gli auguri di buon anno 2021. Manca davvero poco alla fine dell’anno e ci sono tante aspettative sul 2021. Considerando come è andato quest’anno, ci si aspetta di ritornare a una vita normale, fatta di abbracci, di affetto, di concerti e di socialità.

Sono queste le cose delle quali si sente di più la mancanza, quelle che vorremmo tanto augurare nei prossimi 12 mesi.

Ecco perché abbiamo selezionato le migliori frasi di auguri di fine anno da inviare ad amici e parenti, su WhatsApp o tramite sms.

Frasi con riferimenti al Covid e al 2020

Che questo nuovo anno ci porti tanti abbracci, concerti e assembramenti con le persone che amiamo! Buon 2021!

Io direi che quest’anno che sta per finire non va conteggiato. Per recuperare, ti auguro un anno fantastico che valga almeno il doppio di un anno normale!

Io comunque per il 2021 preferirei vedere prima il trailer!

Frasi auguri buon anno: quelle di autori famosi

“Spero che in questo anno a venire tu commetta errori. Perché se stai commettendo errori, allora stai facendo cose nuove, provando cose nuove, imparando, vivendo, spingendo te stesso, cambiando te stesso, cambiando il tuo mondo. Stai facendo cose che non hai mai fatto prima e, cosa più importante, stai facendo qualcosa”. Neil Gaiman

“Tutti gli anni sono stupidi. È una volta passati che diventano interessanti”. Cesare Pavese

“Ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che liberino l’animo dalle meschinità”. Seneca

“Un nuovo anno…un inizio fresco e pulito! È come avere un grande foglio di carta bianco su cui disegnare! Una giornata piena di possibilità!”. Bill Watterson

“Un cuore nuovo per un nuovo anno, sempre!“. Charles Dickens

“Non sottovalutare mai il potere che hai di prendere la tua vita in una nuova direzione. Buon anno”. Germany Kent

“Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide”. Stephen Littleword

Augure buon anno: frasi semplici e sincere