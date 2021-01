Covid-19, Sicilia prima per ricoveri: si rischia zona arancione

La situazione Coronavirus registrata nelle ultime 24 ore in Sicilia porta la Regione tra i primi posti per casi positivi, tasso di positività e numero di ricoveri. Il rischio zona arancione sembrerebbe concreto.

In Sicilia è allarme contagi da Coronavirus. Crescono i nuovi casi positivi, i ricoveri e il tasso di positività: così, diviene più concreta la possibilità di una Sicilia colorata di arancione.

Gli ultimi dati pubblicati, infatti, posizionano l’Isola al terzo posto per nuovi casi e per percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati.

In particolare, secondo il bollettino di ieri, i 7597 tamponi processati avrebbero fatto emergere nuovi 1391 positivi in Sicilia. A preoccupare è il tasso di positività che è, attualmente, del 18,3% e che porta la Sicilia al terzo posto in Italia dopo il Trentino e il Veneto.

La provincia con più casi rimane Catania con i suoi nuovi 396 casi. Seguono Palermo 295, Messina 210, Ragusa 69, Trapani 76, Siracusa 197, Caltanissetta 56, Agrigento 44, Enna 48.

Aumentano i decessi e i ricoveri

La Sicilia si piazza al terzo posto anche per il numero di decessi: 34 morti nelle ultime 24 ore.

Gravissima anche la situazione dei ricoveri. In regime ordinario, infatti, sono 1181, 44 in più rispetto a ieri. Questo dato porta la Sicilia al primo posto in Italia per numero di ricoveri.

Sicilia verso la zona arancione

Nel corso delle ultime 24 ore l’Isola ha registrato dei dati preoccupanti e le nuove restrizioni da parte del governo potrebbero portare la Sicilia in zona arancione a partire dall’11 gennaio.

L’idea del Governo è quella di far scattare la zona arancione quando l’indice di contagio è sopra l’1 e di far partire quella rossa se Rt è sopra 1,25. Con questi dati, la Sicilia sarebbe in bilico con un Rt di 0.93. Nulla è ancora certo e bisognerà, comunque, attendere e verificare l’andamento dei contagi e del tasso di positività nel prossimi giorni.