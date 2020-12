Meteo Catania a Capodanno: le previsioni di inizio 2021

Quali sono le previsioni per Catania e provincia per i primi giorni del 2021? Ci attendono giornate di sole, ma il temporale è dietro l'angolo.

Un altro anno si è chiuso, un anno che sarà indimenticabile per tutti. Siamo solo alla soglia del 2021, carichi di aspettative per l’anno che verrà. Quale modo migliore di dargli il benvenuto che con una splendida giornata di sole? Il bel tempo, tuttavia, non durerà a lungo. Ecco cosa prevedono le previsioni meteo Catania per i primi giorni di gennaio.

Meteo Catania: inizio anno soleggiato

Le previsioni meteo di venerdì 1 gennaio 2021, prevedono una mattinata soleggiata su Catania. Precipitazioni assenti tutta la giornata, salvo qualche possibile pioggia di quantitativi modesti in nottata. A partire dal primo pomeriggio, infatti, nubi sparsi inizieranno ad addensarsi sui cieli del capoluogo, con un pomeriggio probabilmente coperto. Le nuvole, tuttavia, non influiscono sulle temperature, stabili e comprese tra i 7 e i 16 gradi. Venti deboli o moderati per tutta la giornata.

Meteo Catania: temporali e piogge nel weekend

Come anticipato in apertura, la giornata di sole di venerdì non durerà tutto il weekend. Già a partire da sabato, le piogge della notte precedente si alterneranno a schiarite fino al mattino, quando le precipitazioni avranno la meglio, segnando una mattinata di pioggia con quantitativi crescenti. Le condizioni meteo Catania potrebbero peggiorare intorno all’ora di pranzo. Per quell’ora, le previsioni danno temporale e piogge abbondanti. Il maltempo, tuttavia, si esaurirà nel corso del pomeriggio, lasciando spazio a una serata poco nuvolosa e senza piogge.

Nubi alternate a sole anche per la giornata di domenica, con assenza di precipitazioni. Venti moderati lungo tutto l’arco della giornata, con temperature comprese tra i 10 e i 15 gradi.

Le previsioni di inizio settimana

Il meteo Catania prevede, infine, due belle giornate di sole per la prima settimana del 2021, coincidente anche con l’unico giorno di zona arancione in Italia. Lunedì 4 e martedì 5 previsto cielo sereno lungo tutto l’arco della giornata, con massime invariate rispetto ai giorni scorsi e minime in leggera diminuzione. Sole alternato a nuvole per mercoledì, quando, tuttavia, non sono previste precipitazioni.