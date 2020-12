Sicilia, incidente mortale: perde la vita un 25enne

Non ce l'ha fatta il giovane, dopo un incidente avvenuto nei giorni scorsi. Molti i messaggi di cordoglio che i conoscenti stanno postando sui social in queste ore.

Incidente mortale in Sicilia, a Palermo, dove perde la vita un 25enne. Si tratta di Gianluca Napoli, scomparso dopo un incidente alla guida avvenuto martedì in viale della Regione Siciliana. Stando alle ricostruzioni, la vittima si sarebbe trovata alla guida di una moto Honda SH quando avrebbe perso il controllo del mezzo, pare, per evitare un animale. Il giovane era stato trasportato presso l’ospedale Villa Santa Sofia di Palermo, dove la diagnosi riscontrava un trauma cranico e un edema cerebrale.

Gianluca è scomparso dopo un giorno di ricovero a causa delle gravi condizioni in cui versava. Moltissimi, saputo del decesso, hanno espresso vicinanza alla famiglia e agli amici, afflitti, tramite i social.