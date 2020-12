31 dicembre negozi aperti? La lista di chi aprirà

31 dicembre negozi aperti o no? Oggi l'Italia entra in zona rossa: solo alcuni tipi di negozi apriranno. Ecco la lista completa dei negozi aperti

31 dicembre negozi aperti o no? In tanti si stanno chiedendo se è prevista anche per l’apertura dei negozi, perché oggi l’Italia entra di nuovo in zona rossa e lo sarà anche nei prossimi giorni 1,2,3,5 e 6 gennaio 2021. Giorno 4 gennaio 2021, invece, sarà arancione e porterà una piccola tregua dalla zona rossa.

Oggi 31 dicembre 2020 solo alcune tipologie di negozi sono aperti, di seguito la lista.

31 dicembre: la lista dei negozi aperti

alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• surgelati

• computer ed elettronica di consumo

• sigarette

• carburante

• apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni

• ferramenta, vernici, piastrelle

• articoli igienico-sanitari

• attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

• articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

• libri

• giornali, riviste e periodici

• Cartoleria e forniture per ufficio

• Calzature per bambini e neonati

• Biancheria personale

• Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

• Autoveicoli e motocicli

• Giochi e giocattoli

• Medicinali (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Articoli medicali e ortopedici

• Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria

• Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

• Ottica e fotografia

• Combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

• Articoli funerari e cimiteriali

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

• Lavanderie e tintorie

• Barbieri e parrucchieri

Bar e ristoranti

Gli esercizi commerciali come ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie sono aperti solo per l’asporto o per il domicilio.

31 dicembre: quali spostamenti posso fare?

In generale, sono vietati gli spostamenti in zona rossa. Gli spostamenti sono concessi nei seguenti casi:

Motivi di lavoro, salute e necessità

La deroga sulle visite

In ognuno di questi casi, è necessario avere con sé l’autocertificazione di Capodanno.

Tutti gli spostamenti sono permessi entro le 22.00, perché poi scatterà il coprifuoco. Per giorno 1 gennaio 2021, il coprifuoco è stato eccezionalmente prolungato fino alle 7.00.

Si può uscire dal proprio comune?

In genere è consigliabile evitare gli spostamenti che non siano necessari, ma è comunque possibile muoversi da un comune all’altro per i motivi indicati precedentemente. Anche la deroga sulle visite permette di far visita ad amici e parenti, negli orari in cui non c’è il coprifuoco, all’interno della stessa regione.