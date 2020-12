Meteo Sicilia, frena il gelo: le previsioni per la vigilia e Capodanno

Meteo capodanno Sicilia: cieli nuvolosi e coperti caratterizzeranno l'Isola negli ultimi giorni dell'anno. Non sono previsti, però, temporali o rovesci.

Come sarà il Meteo Sicilia a Capodanno 2021? La fine dell’anno si avvicina e siamo quasi pronti a salutare questo 2020. Vediamo se questi ultimi giorni dell’anno ci regaleranno qualche giornata di sole o saranno grigi come l’anno appena trascorso. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Il freddo che ci ha accompagnato in questi ultimi giorni proseguirà fino a capodanno. Nubi, piogge, neve in montagna e temperature tipicamente invernali insisteranno, infatti, anche negli ultimi giorni del 2020 per effetto di ripetuti impulsi di aria fredda provenienti dal Nord Europa.

Continuano, inoltre, anche le raffiche di vento. Si segnalano, infatti, venti freddi dai quadranti occidentali a metà settimana, che manterranno le temperature su valori tipicamente invernali. Gran parte della Sicilia sarà colpita da maltempo nella giornata di mercoledì.

Il meteo per i giorni della vigilia e di capodanno in Sicilia non prevede, però, piogge e temporali. Solo qualche nuvola sembra, infatti, accompagnerà l’ingresso del 2021. Vediamo, quindi, le previsioni meteo per la vigilia e il giorno di capodanno in Sicilia.

Meteo Sicilia: previsioni 31 dicembre

Alla vigilia di capodanno, la perturbazione che dovrebbe colpire l’Isola nei prossimi giorni si allontanerà. Qualche breve rovescio a carattere intermittente potrebbe, però, colpire la zona di Messina. I venti di Maestrale saranno moderati e le temperature in lieve ripresa nei valori massimi. Mari molto mossi.

Meteo Sicilia: previsioni 1 gennaio

Il primo giorno del 2021 sarà caratterizzato da una nuvolosità diffusa. In particolare, come riporta 3b meteo, in Sicilia per Capodanno sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata sul litorale tirrenico.

Sul litorale ionico, invece, sono previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Nubi sparse alternate a schiarite anche sul litorale meridionale, sull’Appennino e sulle zone interne. I venti saranno comunque deboli e il mare mosso o molto mosso.