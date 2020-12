Stasera in TV: “La Bella e la Bestia” con Emma Watson

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera comodamente da casa, appesantiti dai pranzi e dalle cene ed in attesa del nuovo anno.

La Bella e la Bestia 2017 [Rai 1, ore 21.25]: l’intramontabile favola Disney nella versione live-action con Emma Watson.

Il cavaliere oscuro – il ritorno [Italia 1, ore 21:30]: sono passati alcuni anni da quando Bruce Wayne (Christian Bale) ha indossato la maschera di Batman per l’ultima volta ma il suo volontario ritiro dalle scene si è interrotto quando il commissario Gordon (Gary Oldman) scopre un complotto teso a distruggere dall’interno la città di Gotham City. I nuovi nemici, con cui Batman dovrà confrontarsi, sono la misteriosa Selina Kyle (Anne Hathaway) e il letale Bane (Tom Hardy).

Chiamatemi Babbo Natale [Paramount Network, ore 21:10]: quando era bambina, Lucy Cullins aveva chiesto a Santa Claus di riportarle il padre ma la tragica morte del genitore aveva trasformato le feste natalizie in un periodo di tristezza e di amarezza. Una volta adulta, la vita della donna verrà sconvolta da un incontro molto particolare.

Un magico natale [La 5, ore 21:10]: Carrie è organizzatrice d’eventi a New York ma un giorno la sua vita cambia drammaticamente. A causa di un trauma cranico la giovane perde conoscenza e, una volta ripresi i sensi, si risveglia in Central Park accanto ad un uomo che scoprirà essere il suo Spirito Guida che è sceso sulla terra per aiutarla a oltrepassare l’Aldilà. Prima perà ha un compito da svolgere.