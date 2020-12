Coronavirus, in Sicilia 720 casi a Natale: i dati delle province

Coronavirus Sicilia, quali sono i casi positivi rilevati a Natale dalle ASP provinciali? Il bollettino del 25 dicembre pubblicato dal Ministero della Salute.

In attesa della pubblicazione del bollettino odierno, i casi di Coronavirus in Sicilia il giorno di Natale vede un decremento complessivo di 12 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

In terapia intensiva sono in cura 174 persone (una in più rispetto al 24 dicembre), ma è considerevole il dato dei guariti, pari a 851 persone. I ricoverati, nel complesso, sono 1.169. Diciassette i decessi.

I nuovi soggetti positivi rilevati sono 720, a fronte di 6472 tamponi molecolari processati. Gli attualmente positivi, invece, sono in tutto 33.242, di cui la maggior parte in isolamento domiciliare. Di seguito, si riporta l’andamento dei contagi nelle varie province dell’Isola: